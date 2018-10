Jak španělská média manipulují s informacemi

​Harmonogram ukazující rozdělení vyčleněného času ve prospěch Lidové strany v informačním vysílání španělské televize.

Takové formy nabírá v posledních letech manipulace veřejným míněním ve státních sdělovacích prostředcích Španělska.

Situace v soukromých médiích není lepší. U skupin Mediaset a Atresmedia je klasický duopolismus: mají 55 % soukromého televizního vysílání.

V oblasti tisku jsou tři hlavní vydavatelské skupiny, které vytvářejí veřejné mínění. PLANETA je největší vydavatel ve španělském světě, Vocento, která vlastní 14 novin a dalších druhů médií, a PRISA, které patří desítky novin, časopisů, rozhlasových a televizních kanálů včetně deníku El Pais.

El Pais jsou noviny, které obsazují druhé místo v počtu výtisků v zemi (po sportovních novinách Marca) s historicky levicovými názory. Od minulého roku se neustále objevovala obvinění na jejich adresu kvůli falešným zprávám. Většinou byly zkreslovány informace o Rusku, Katalánsku a Venezuele.

© Foto : Screenshot Screenshot článku v El Pais a zprávy na Twitteru

Zleva: Podle údajů belgické policie více než 10.000 lidí vyšlo na protest podpory nezávislosti Katalánska

Zprava: Podle oficiálních údajů 45.000 lidí navštívilo katalánský mítink v Bruselu

Podle nejnovější zprávy Evropského centra informačního pluralismu a svobody slova je Španělsko na prvním místě v seznamu zemí, kde je ohrožena „politická nezávislost" médií.

Europoslankyně Mariana Albiolová (Sjednocená levice) řekla v interview pro Sputnik: „Ve Španělsku je pouze několik společností, které kontrolují informace, a neexistuje žádný pluralismus. Jsou to komerční skupiny, které informují pouze o tématech odpovídajících jejich zájmům, všichni vědí, kdo jim platí, a ten také rozhoduje, jak a o čem hovořit. Jediným způsobem správně informovat lidi je udělat to tak, aby za médii nestály bohaté společnosti. Právě proto se snažíme obnovit spravedlnost alespoň ve veřejné televizi."

Případ RTVE

Státní RTVE má jen 10 % mediálního prostoru. A právě od Rádia a Televize Španělska (RTVE) začaly přicházet první stížnosti a obvinění. Pracovníci začali hlasitě hovořit o problému manipulace s veřejným míněním. Od vytváření hashtagů na Twitteru až po přicházení do přímého přenosu v černých šatech kvůli smrti práva na práci s důvěryhodnými informacemi. „Za posledních šest let jsme zaregistrovali mnoho různých způsobů manipulace. Jakékoli informace, které mohly poškodit Lidovou stranu Španělska, se nedostaly do éteru, byly cenzurovány, nebo o těchto událostech bylo informováno velmi krátce. Hlavní způsob práce je publikovat krátkou zprávu tehdy, kdy ji publikum nejméně očekává a nic nevysvětlovat," řekl v rozhovoru pro agenturu Sputnik Alejandro Caballero, předseda Rady informačních programů Korporace Rádio a Televize Španělska (RTVE).

Rada byla vytvořena jako pravidelný orgán během prezidentství José Luis Rodríguez Zapatera (2004-2011) a pravidelně publikuje zprávy o porušování svobody slova a cenzuře. „Zprávy se stávají stále naplněnější a tlustší. Pokud měly na začátku 4-5 stran, tak nyní se každý kvartál publikuje zpráva na 80-90 stranách," prohlásil Caballero.

© Foto : Screenshot Manipulace se zprávami

První verze se slovy diktátor Franco byla napsána moderátorem. Druhá se po editování objevila po 10 minutách a slovo diktátor zmizelo

Sputnik se seznámil jednou z těchto zpráv, která vypovídá o období od května do června roku 2018. Má 236 stran, na nich bylo popsáno asi 70 příkladů manipulací. V některých případech probíhalo vměšování zvlášť hrubě.

18. června 2018 Pedro Sánchez jako hlavní zástupce strany, která je v opozici vůči Lidové straně, lídr Španělské socialistické dělnické strany, trval na odstranění podle jeho slov „diktátora Francisca Franca" z memoriálu, který je znám jako Údolí padlích. Zpráva měla velký ohlas v zemi. Ovšem veřejnoprávní španělská televize odmítla nazývat Franca „diktátorem".

Čím vše začalo

V prvních letech svého prezidentského období (2011-2015) Mariano Rajoy obešel normální proceduru při výběru vedoucího televize.

„Od momentu voleb v roce 2011 Lidová strana měla v Kongresu absolutní většinu. Reforma zákona o televizním vysílání umožnila absolutní většině zcela kontrolovat Rádio a televizi Španělska (RTVE)," řekl Sputniku politolog Manuel Rodriguez. Díky tomu se proces volby odehrával jako čistě formální procedura a pro její provedení nebylo nezbytné dohadovat se mezi politickými silami. Po vnesení změn do zákona klesl počet poradců z 12 na 9. K měsíci červnu byl jako nejvyšší ředitel RTVE bez předběžného projednání jmenován Leopoldo González-Echenique.

Toto narušení zákona o médiích bylo začátkem řady hrubých porušení objektivity podávání informací. Průběh byl prostý: podávat informace ve světle, které je výhodné pro současnou vládu (Lidové strany).

Pracovníci TVE označili informování o referendu v Katalánsku za předpojaté, televize zde vystupovala jako jednostranný zástupce vlády.

Vergüenza, es lo q siento como periodista de TVE viendo el tratamiento sesgado q está dando el Telediario. Esto es manipulación. — vanesa benedicto (@vanesabenedicto) 1 октября 2017 г.

​Překlad Tweetu: Hanba, to je to, co cítím jako žurnalista TVE, když koukám na to, jak zaujatě informují zprávy. Je to manipulace.

O případech korupce, kde figurovali vysoce postavení lidé z Lidové strany, se hovořilo co možná nejméně.

Zatímco Mario Rajoy u soudu svědčil v případu Gürtel (největší korupční skandál v moderní historii Španělska, který se stal poslední tečkou za politickou kariérou Rajoye), první kanál vysílal o zrní.

Cuando durante la declaración de Rajoy por la Gürtel, se emite un reportaje sobre cereales en la 1 #AsíSeManipula — Irma G. Frigenti (@IGFrigenti) 30 апреля 2018 г.

Le cito a Montoro los casos de manipulación en RTVE que denuncian trabajadores/as en #AsiSeManipula. Me responde que si no me gusta, cambie de canal. Con todo su rostro 😡 #DefiendeRTVE pic.twitter.com/0w1YL4jmpF — Noelia Vera (@VeraNoelia) 9 мая 2018 г.

​Překlad Tweetu pracovnice RTVE: Řekla jsem Montorovi (ministr Lidové strany do června2018) o případech manipulace s informacemi v RTVE, o nichž informují pracovníci pod hashtagem AsiSeManipula. Odpověď byla následující: pokud se ti to nelíbí, tak jdi do jiného kanálu.

​Překlad Tweetu: Když dokonce ani španělský národní tým není možné označit za „Rudý"

Mnoho o Venezuele, málo volbách

Když nový prezident RTVE José Antonio Sánchez vstoupil do funkce, jeho prvním úkolem jako ředitele bylo informování o volbách roku 2015. Do svého jmenováni na post ředitele RTVE pracoval na kanálu Telemadrid. Podle slov Agilara, redaktora informační služby s třináctiletou zkušeností, který má diplom ve sféře informačních technologií a dokumentaristiky, Telemadrid „byl ve službě u konzervativní vlády". „Sánchez byl zcela jistě politik. Dokonce když jednou vystupoval v parlamentu, tak přiznal, že vždy hlasoval pro Lidovou stranu," dodal expert.

Předvolební kampaň byla chaotická. První volby se odehrály v prosinci roku 2015. Žádná ze stran však nedokázala získat většinu, která je nezbytná pro formování vlády. A hlavní zprávou se stal katastrofální výsledek hlavních politických sil v zemi — Lidové strany Španělska a Španělské socialistické dělnické strany.

Uplynulo několik měsíců, do případu se začal vměšovat král Španělska, nový předseda vlády ale i přesto nebyl jmenován. V srpnu 2016 bylo potřeba provést nové volby, jejichž cílem bylo vyjasnit vztah mezi politickými silami.

V této situaci španělská veřejnoprávní televize opět hrála vedoucí roli. Podle zprávy Rady informačních programů, ke které získal Sputnik přístup, v květnu roku 2016, během předvolební kampaně, se znovu použila strategie podstatného zvětšování neúspěchů opozice oproti správným činnostem vládnoucí strany, také byla použita nová taktika — Venezuela.

Od 19. do 31. května roku 2016 se aktivně rozšiřovaly zprávy o této latinskoamerické zemi, která se nachází ve vážné krizi, což přeloženo do jazyka španělské politiky by mohlo být interpretováno jako útok na stranu Podemos. Ta je blízká k latinskoamerickému socialismu. „Celkově bylo v květnu tomuto tématu věnováno 71 minut," stojí ve zprávě. Z 62 květnových zpravodajských relací obsahovalo 35 informace o Venezuele.

Ve zprávě se dělá globální závěr o tom, že při volbě témat pro zpravodajství se žurnalisté neorientovali na profesionální kritéria. „V květnu bylo tématu Venezuela zasvěceno dvakrát více času než tématu nezaměstnanosti, přestože hlavní starostí obyvatel Španělska byl podle centra sociologických výzkumů právě problém nezaměstnanosti (75,3 % dotázaných). Venezuela se mezi tématy, která obyvatelstvo zajímají, vůbec nenacházela. Ve zpravodajských relacích se tématu nezaměstnanosti věnovalo 0,8 % vysílacího času," stojí v dokumentu.

Volby proběhly 26. června 2016, ve výsledku 31. října začalo druhé prezidentské funkční období Mariana Rajoye.

Rozhodná opatření

Pracovnice španělského RTVE se rozhodly promluvit o manipulaci souběžně právě v té chvíli, kdy Lidová strana blokovala obnovu Administrativní rady a prezidia společnosti.

Následně se žurnalisté rozhodli uchýlit k černému oblečení jako symbolu smutku. Od dubna každý pátek vystupovali žurnalisté v přímém přenosu v černém, aby vyjádřili nespokojenost. Iniciativa dostala název „černý pátek" a přitáhla pozornost veřejnosti.

Současně s hashtagem #AsíSeManipula (takhle se manipuluje) začali pracovníci a pracovnice hovořit o způsobech používání cenzury.

​Překlad Tweetu: Prosíme zástupce Lidové strany přečíst si #AsíSeManipula. Nikoho nemůže nechávat chladným to, jak probíhají tak nedůstojné věci. Jak je možné nadále blokovat obnovení RTVE? To je ta BBC, kterou jste chtěli?

Manipulace na globální úrovni

V květnu roku 2018 získal skandál mezinárodní charakter. Výbor pro petice Evropského parlamentu odeslal španělské vládě dopis, ve kterém vyjádřil svoje „znepokojení" kvůli obviněním z manipulací s informacemi a nepřítomnosti objektivnosti ve španělské televizi.

V dubnu roku 2015 v novinách Financial Times tvrdili, že informační média Španělska se snaží „obracet informace ve prospěch Mariana Rajoye a jeho strany, čímž současně i umlčuje opozici".

Marina Albiol vysvětluje, že případ s TVE došel do Evropského parlamentu, jelikož cenzura již dosáhla takové úrovně, že porušuje samotný evropský zákon o médiích, jenž jasně říká, že veřejnoprávní média se mají řídit „veřejnými zájmy a být nestranná". „My ze Sjednocené levice jsme podali obvinění a pracovníci kanálu paralelně podali svoji stížnost."

„V Evropském parlamentu se rozhodli zahájit slyšení v této věci a vytvořit ‚komisi pro zaujatost‘, která by prozkoumala paranoiu žurnalistů ohledně údajného útoku ze strany Ruska. My jsme řekli, že než budeme hledět na cizí dvoreček, je nejdříve potřeba se podívat, co se děje u nás doma. Například se podívat, co se děje ve Španělsku," dodala Albion.

Překlad: kdy hovoříme jen v dobrém o přátelských zemích a kdy jen o špatném v zemích „nepřátelích"

1. června roku 2018 Mariano Rajoy neprošel hlasování o důvěře. Čelní představitelé kanálu okamžitě rezignovali, nedůvěra ale nezmizela do dnešního dne.

7. června 2018 Pedro Sánchez ze Španělské socialistické dělnické strany začal úřadovat na postu předsedy vlády. 22. června José Antonio Sánchez opustil post ředitele RTVE. Dočasnou ředitelkou byla jmenována Rosa María Mateo.

Efekt bumerangu

Sputnik.Español se spojil s Ramonem Morenem, předsedou Lidové strany Španělska v Komisi TVE v Kongresu a s jeho tiskovou službou, aby získal informace o zjištěných případech manipulací s informacemi a pro hodnocení nynější situace. Moreno dlouho odkládal rozhovor, ve výsledku odmítl dokonce i krátký telefonní rozhovor se Sputnikem, odkazoval se na „osobní důvody". Sputnik se snažil získat komentář Lidové strany Španělska, ale ani Moreno, ani jiní členové strany na otázky agentury neodpověděli.

© Foto : Screenshot Screenshot chatu na WhatsAppu

V Kongresu se ale Moreno ostře pustil do nynějšího vedení média — přednesl tu samou kritiku, jako dostávala administrativa jeho strany: „Nové vedení RTVE se více stará o to, aby perzekuovalo a vyhnalo profesionály, než aby nabídlo spravedlivou a nezávislou veřejnou službu." Podle jeho slov „je manipulace na TVE alarmující, skandály a případy zamlčování ve zprávách rostou".

Případ s RTVE je jen jeden příklad. Problém manipulace s informacemi vychází daleko za rámce televize, i dokonce za rámce veřejného prostoru. Navíc pouhá výměna vlády není dostatečná pro řešení tohoto problému. Ve skutečnosti na úrovni autonomních společenství, kde RTVE nabrala nový personál pro provedení svého plánu na manipulaci, situace zůstává stejná jako dříve. A to se odráží nejen na Lidové straně, ale i na jiných politických silách.