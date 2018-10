Média odhalila vlastnosti budoucího motoru PAK DA

Podle uvedených požadavků musí hlavní a rezervní elektronické systémy motoru zabezpečit až třicetihodinový let letadla.

Rovněž se uvádí, že palivové a hydromechanické řídicí systémy musí být v provozním stavu s téměř nulovým a negativním přetížením až do 2,7 g a při teplotách od —60°C do +50°C. Minimální životnost výrobku má činit dvanáct let s možností prodloužení životnosti až na jednadvacet let.

Kromě toho bylo zvlášť zdůrazněno kritérium, podle kterého by měl být motor odolný vůči ničivým účinkům jaderných zbraní.