Krymský parlament okomentoval výrok ukrajinského ministra zahraničí o jaderných zbraních

Klimkin již dříve ve vysílání televizní stanice ATR prohlásil, že Rusko mohlo na Krymském poloostrově rozmístit jaderné zbraně či alespoň infrastrukturu pro tyto zbraně. Podle jeho názoru Rusko změnilo Krym v jednu obrovskou vojenskou základnu. Klimkin dále dodal, že Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny má v plánu vypracovat návrh týkající se zvláštního usnesení OSN o „militarizaci Krymu".

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Klimkin podezírá Rusko z rozmístění jaderných zbraní na Krymu

„Ať (Klimkin, pozn. red.) si zjistí, co je rozmístěno u něj v Kyjevě nebo v jeho bytě. Co je mu do toho, co se rozmísťuje na Krymu? Krym je ruské území a umísťuje se tu to, co je nezbytné pro zajištění bezpečnosti Krymu. Ať kyjevské úřady přestanou se spekulacemi o Krymu, hledí si svého a nepletou se do cizích záležitostí," řekl Fiks v rozhovoru pro Sputnik.

Místopředseda dále zdůraznil, že kyjevské úřady nemají zájem o posílení bezpečnosti na Krymu, proto šíří všelijaké výmysly a zvěsti o údajném rozmísťování jaderných zbraní na daném poloostrově.