Clintonová přirovnala „rusky zásah“ k teroristickým útokům z 11. září

Bývalá kandidátka na amerického prezidenta Hillary Clintonová přirovnala údajný ruský zásah do prezidentských voleb USA v roce 2016 k teroristickým útokům z 11. září 2001. Uvádí The Washington Post.

Podle jejích slov v obou případech cizí stát napadl Spojené státy, ale v druhém případě prezident neudělal nic. To by bylo možné porovnat, jestliže po 11. září George W. Bush řekl: „No, nemám čas se strachovat. Bylo to hrozné, jsme smutní. Znova budeme stavět New York a Pentagon, ale nebudeme se o to bát." Bývalá americká ministryně zahraničí uvedla, že teď se všechno změní.



Spojené státy americké nejednou obviňovaly Moskvu, že zasáhla do americké kampaně a pomohla Trumpovi k vítězství ve volbách. Zejména v červnu americké tajné služby obvinily 12 ruských agentů. Podle americké zpravodajské služby ruská rozvědka použila dvě hackerské skupiny — Fancy Bear a Cozy Bear — aby se dostala do serverů Demokratické strany. Ruská strana tato obvinění popírá.