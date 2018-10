Finanční úřad zaujalo bohatství Trumpa

Finanční úřad New Yorku zkoumá informace o podvodných schématech, ke kterým se současný americký prezident Donald Trump měl údajně uchýlit v 90. letech. Informuje o tom CNBC.

„Finanční úřad provádí kontrolu faktů uvedených v článku deníku The New York Times, a aktivně hledá možné důvody pro vyšetřování," řekl zástupce finančního a daňového oddělení státu New York.

Je třeba poznamenat, že v 90. letech syn od svého otce obdržel částku, která se dnes rovná 413 milionům dolarů. Její velká část byla získána díky „sporným daňovým schématům".

Tento článek uvádí, že většinu majetku Trump mladší dostal proto, že pomáhal svým rodičům v provádění finančních podvodů a neplacení daní. On a jeho sestra založili fiktivní firmu, aby získali miliony dolarů jako dary od svých rodičů. Současný prezident také pomáhal svému otci, aby prováděl daňové odpočty v milionech dolarů.

Celkem podle The New York Times Frank a Marie Trumpovi předali svým dětem přes miliardu dolarů, z toho 550 milionů mělo být zaplaceno do státní pokladny (daně z darů a dědictví tehdy činily 55 procent), celkem však Trumpovi zaplatili 52,2 milionů (5 procent z celkové hodnoty).

Trump opakovaně zdůrazňoval, že své bohatství vydělal sám bez pomoci rodičů. Odmítl novinám poskytnout komentář, ale jeho právník Charles Harder konstatoval, že fakta uvedená ve vyšetřování neodpovídají realitě. Tisková mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová oznámila, že Trump od svých rodičů získal půjčku ve výši jednoho milionu dolarů, která byla později splacena.