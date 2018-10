Putin o Skripalovi: Je to prostě vyvrhel

„Je to prostě vyvrhel, čím rychleji skončí informační kampaň okolo něho, tím lépe,“ prohlásil ruský prezident.

Ruský prezident Vladimir Putin doufá, že historie s případem Skripalových brzy skončí

© AP Photo / Ben Birchall/PA Sergej Skripal nevěří‚ že byl otráven Ruskem

„Myslím si, že k tomu někdy dojde, doufám, že to skončí. Čím rychleji to skončí, tím to bude lepší," řekl Vladimir Putin při zasedání fóra Ruský energetický týden, když mluvil o informační kampani okolo případu Skripalových.

Poznamenal, že Rusko opakovaně od britských kolegů žádalo dokumenty k případu, aby mohlo zahájit vyšetřování.

„Určitě s Velkou Británií máme dohodu o pomoci v trestných činech, která stanovuje odpovídající způsob. Dejte nám dokumenty, pošlete nám je do Generální prokuratury. My se podíváme, k čemu tam skutečně došlo," řekl Vladimir Putin.

Dodal, že „mela" mezi tajnými službami byla vždy. „Je známo, že špionáž je stejně jako prostituce jednou z nejdůležitějších profesí na světě. Nikdo to neukončil a nikdo to zatím ukončit nemůže," uvedl ruský prezident.