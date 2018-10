Americká ministryně vyzvala, aby se čtenáři drželi od RT a Sputniku

Ministryně vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických Kirstjen Nielsenová vyzvala čtenáře, aby se drželi dál od ruských médií, zejména měla na mysli RT a Sputnik. Uvádí The Washington Examiner.

„Naléhavě vyzývám všechny, jestliže něco čtete… a najednou vás to přivede k RT a Sputnik, buďte v pozoru. Myslím si, že jsou to zpravodajské služby financované ze státního rozpočtu. Nejsou nezávislé," řekla Nielsenová na summitu kybernetické bezpečnosti.

Není to první případ útoků americké vlády na ruská média. Několikrát obvinovala Sputnik a RT, že zasahovaly do voleb, ale neuvedla žádné důkazy. Dříve americké ministerstvo spravedlnosti přidalo RT America do seznamu zahraničních agentů podle zákona z roku 1938, ačkoli mnoho dalších zahraničních státních médií — britský BBC, čínský CCTV, francouzský televizní kanál France 24 a německá rozhlasová stanice Deutsche Welle — není registrované jako takové. Poté byla společnost RT zbavena akreditace v Kongresu USA a partnerské společnosti Sputnik USA se také dostaly na seznam zahraničních agentů.