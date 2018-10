Byla určena pravděpodobnost setkání s mimozemskou civilizací

Vědci ze Švýcarského federálního technologického institutu v Lausanne vyvinuli statistický model, který umožňuje určení pravděpodobnosti nalezení mimozemské civilizace v Mléčné dráze. Podle závěrů vědců je jasné, že pokud lidstvo neobjeví zdroj rádiových signálů v dosahu 40 tisíc světelných let, tak v galaxii pravděpodobně nežije nikdo kromě nás.

Informuje o tom tisková zpráva na Phys.org.

Ve svých výpočtech fyzik Claudio Grimaldi použil Bayesovu větu, která umožňuje určení pravděpodobnosti události, která je statisticky spojená s událostí, ke které již došlo. Například při absenci zdrojů mimozemských rádiových signálů v určité vzdálenosti od Země lze zhodnotit možnost existence technologicky vyvinuté civilizace na velkou vzdálenost.

Pokud astrofyzikové nenajdou stopy mimozemšťanů v dosahu tisíce světelných let, tak pravděpodobnost toho, že Země zůstane v zóně dosahu rádiových signálů z ostatních oblastí galaxie, převyšuje 10 %. V tomto případě jsou rádiové teleskopy slabé. Pokud se alespoň jedna civilizace nachází v rozmezí tisíce světelných let, tak pravděpodobnost existence další civilizace v jiné části Mléčné dráhy stoupá téměř na 100 %. Dodnes se vědcům podařilo „poslechnout" území ve vzdálenosti, která nepřesahuje 40 světelných let.

Metoda Grimaldiho bere v potaz pouze možnosti kontaktu s civilizací, která je podobná naší, ale nikoliv s inteligentními tvory nacházejícími se v raných stádiích vývoje.