Maďarsko požaduje, aby Brusel nepřekážel při získávání ruského plynu přes Turecký proud

"Je zcela očividné, že podniky západní Evropy spolu s Gazpromem připravují stavbu Severního proudu-2, takže si myslím, že dojde k velkému kroku vpřed. A my bychom chtěli, aby toho střední Evropa dosáhla," řekl ministr.

"A jelikož západní Evropa bude moci po severní cestě nakupovat plyn, my, střední Evropa, to právo pro sebe také požadujeme. Požadujeme, aby západní Evropa a Brusel neházely klacky pod nohy, abychom z jihu dostali takovou možnost. Tak, jako západní Evropa dostane ze severu novou cestu, tak i my ji chceme z jihu," zdůraznil ministr.