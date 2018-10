„Prezident mé země dal velmi jasně najevo, že je naladěn na zlepšování vzájemných vztahů a přikládá úsilí pro dosažení tohoto cíle," stojí v prohlášení Huntsmana na Twitteru amerického velvyslanectví v Moskvě.

Zmínil, že zlepšení vztahů se doprovází jistými očekáváními.

„I my velmi, velmi jasně hovoříme o tom, co musí být uděláno. Nevměšování do voleb do Kongresu v tomto roce. Vyřešení problému Donbasu na východní Ukrajině," zmínil Huntsman.