Pence prohlásil, že ruské vměšování bledne ve srovnání s čínskými akcemi

Americký viceprezident Mike Pence se domnívá, že ruské „pokusy zasáhnout“ do amerických záležitostí blednou ve srovnání s tím, co dělá Čína, uvádí agentura Bloomberg s odkazem na text projevu.

„Jak mi řekl důstojník zpravodajské služby, to, co dělají Rusové, bledne ve srovnání s tím, co dělá Čína po celé zemi," praví se v úryvku projevu Mike Pence o pokusech o vnější zásahy do amerických záležitostí.

Podle viceprezidenta Peking mobilizoval „skryté agenty vlivu" a používá propagandu, aby změnil názor Američanů na čínskou politiku. Pence tvrdí, že Čína využívá „diplomacie dluhů" k šíření svého vlivu. Ve svém projevu chce také zmínit informace od americké zpravodajské služby, podle nichž chce Peking využít jakýchkoliv rozporů mezi federálními a místními orgány ve Spojených státech.

Pence vystoupí s projevem ve čtvrtek v Hudsonově institutu ve Washingtonu.