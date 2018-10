Britská média: Skripal se odmítl přestěhovat do Spojených států

„O otázce návratu Skripala domů se ani neuvažuje. Jeho dům obsadí britští daňoví poplatníci, jeho život v této ulici v Salisbury končí…," píše se v knize.

© Sputnik / Aleksey Nikolskiy Putin o Skripalovi: Je to prostě vyvrhel

Urban uvádí, že nyní Skripal a jeho dcera Julia zůstávají pod ochranou policie, avšak to nemůže trvat věčně. Proto otázka, kde by měli žít, zůstává otevřena, píše novinář.

„Zatímco byli Skripalovi v nemocnici, bylo navrženo, že by měli odjet do Ameriky nebo do jiné anglicky mluvící země, kde by mohli změnit totožnost," uvedl autor a dodal, že k tomuto nápadu zaujímají negativní stanovisko.