Český datový analytik: Není pochyb o tom, že Miloš Zeman je součástí ruské informační hry

Datový analytik František Vrábel poskytl deníku Hospodářské Noviny rozsáhlý rozhovor, v němž odhaluje dezinformační kampaň, kterou prý vede Rusko proti České republice a celému západnímu světu.

Podle názoru analytika se Miloš Zeman těší velké oblibě u ruských médií. „Naprosto výjimečné postavení v nich (ruských médiích — pozn. red.) zaujímá prezident Miloš Zeman. Věnují mu disproporční pozornost. (…) Pozice Česka je v Rusku prezentována dominantně prostřednictvím prezidenta, který je známý svými prokremelskými postoji. Miloš Zeman je využíván ruskou propagandou směrem k jejich vlastnímu obyvatelstvu," tvrdí.

Na otázku, jestli je Miloš Zeman součástí ruské informační hry, Vrábel odpověděl, že o tom není pochyb. „Referuje se o něm násobně více, než jak by to odpovídalo velikosti a významu Česka. Ubezpečují přes něj ruskou veřejnost, že politika Vladimira Putina je správná a že to chápou i někteří představitelé zemí Evropské unie a NATO. Používají ho jako jakéhosi disidenta Západu, který se odváží říct, že Rusko má pravdu. Je součástí vnitřní propagandy," odpověděl.