Porošenko polekal Italy „ruským referendem" na Sardinii

Ukrajinský prezident vyjádřil důvěru, že potom Salvini pochopí, jak jsou nutné sankce proti Rusku.

"Obávám se, že ministr si není vědomý nejhlubší tragédie, která se díky vině Kremlu odehrává na Ukrajině," řekl Porošenko.

Aby Ilustroval svůj názor na nezákonnost referenda na Krymu, ukrajinský prezident navrhl, aby si představili podobnou akci na území Itálie.

„Předpokládejme, že on (Vladimir Putin — red.) zítra chce udělat totéž na Sardinii. Mohl by uspořádat falešné referendum a prohlásit, že ostrov se náhle stal ruským. Každý Ital bude bojovat za to, aby se vrátil, a samozřejmě, aby získal podporu světa," řekl Porošenko.

Nazval také Ukrajinu „demokratickou pevností Evropy v první linii proti úmyslům Kremlu".

"Nežádáme o vojáky. Jen prosíme, aby Evropská unie zůstala blízko nás, protože být jednotnými — to je jediný způsob, jak zůstat silnými," řekl Porošenko.

Místopředseda vlády a ministr vnitra Matteo Salvini pravidelně kritizuje protiruské sankce. Takže v červenci slíbil, že Itálie bude jednou z prvních zemí, která stane za odstranění ekonomických omezení v EU. Dříve, ministr vyjádřil připravenost diskutovat o statusu Krymu a dovolil vládě vetovat pokračování sankcí spojených se sjednocením poloostrova s ​​Ruskem.