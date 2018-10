"Cestovatel v čase" prošel test detektoru lži

Podle britského informačního portálu Mirror Angličan William Taylor řekl, že “šel do roku 8973 a setkal se telepatickými roboty” a byl vyslán britskou vládou do budoucí reality, kde žijí lidští kyborgové věčně.

Muž, který tvrdí, že je cestovatel v čase, říká, že se dostal do roku 8973 a setkal se s telepatickými robotickými lidmi-hybridy v rámci projektu, sponzorovaného britskou vládou. Složil zkoušku na detektoru lži, v níž popisuje svůj výlet do budoucnosti.

Tvrdí, že se nikdy nechtěl vrátit, protože je to "utopie", kde není žádný zločin, nebo konflikt a "léčí se tam každý problém". William řekl, že byl vyslán jako součást tajného projektu britské vlády. Tvrdí, že obyvatelé, kteří vypadají jako kyborgové, mají "abnormálně velké hlavy a oči" a "malá ústa" a jsou nesmrtelní.

Zdálo se mu, že mimozemské bytosti byly "potomky" lidí a mohly komunikovat pomocí telepatie, říká. Ale William tvrdí, že byl schopen s nimi mluvit anglicky.

Řekl, že všichni mluví plynně anglicky. "Do všech byl implantován čip, který okamžitě skenoval mozek a překládal slova do jakéhokoliv jazyka".

William tvrdí, že je jeho "morální povinností" sdělit veřejnosti o cestování v čase — podle něj technologie existuje již od roku 1981. Ale to není jediný případ, kdy muž tvrdí, že skočil do budoucnosti. On také říká, že sáhl až do roku 3000 ve "válcovém" stroji času. Popisuje to jako mnohem méně příjemný zážitek.

"Nechtěl jsem, aby to trvalo příliš dlouho," vysvětlil. "Tam byla rudá obloha a znečištění bylo všude. Uvědomil jsem si, že ve vzduchu byla radiace, takže jsem musel rychle odejít." Všechna jeho tvrzení prošla testem na detektoru lži prováděným ApexTV. A zdá se, že nemusíme čekat příliš dlouho, abychom měli šanci poskočit dopředu v čase. Podle Williama bude cestování v čase možné určitě již v roce 2028.