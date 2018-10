MZV Číny obvinilo viceprezidenta USA z pomlouvání

Prohlášení viceprezidenta USA Mikea Pence o zasahování Číny do amerických voleb obsahují pomluvy, které nejsou ničím odůvodněny, a Peking vyjadřuje rozhodný protest, prohlásila oficiální mluvčí MZV ČLR Hua Chunying.

„Tento (Penceův) projev je plný zcela neodůvodněné kritiky čínské zahraniční a vnitřní politiky, prohlášení o čínském zasahování do voleb v USA jsou pomluvami, které byly vymyšleny a uvádějí v omyl, a Čína vyjadřuje proti tomu rozhodný protest", uvádí web MZV ČLR slova diplomatky.

„Čína se vždy přidržovala zásady nezasahování do vnitřní politiky jiných zemí, nemáme vůbec zájem o zasahování do amerických voleb", zdůraznila Hua Chunying. Podle jejích slov „mezinárodní společenství už jasně uvidělo, kdo k vůli všemu bezohledně zasahuje do vnitřních záležitostí jiných zemí a poškozuje zájmy jiných států".

Diplomatka zdůraznila, že politika Číny vůči USA je jasná a neměnná. „Jsme oddáni vynaložení společných úsilí k dosažení nekonfrontační vzájemně výhodné spolupráce, která se zakládá na vzájemné úctě", ujistila a vyzvala Washington, aby „napravil chyby a přestal s bezdůvodným obviňováním ČLR a s poškozováním dvoustranných vztahů".