Média: Indonésie odložila kvůli americkým sankcím nákup ruských stíhaček

Podle novin se na termínu dodání Su-35 podepsala omezující opatření, která je Washington připraven zavést v rámci zákona O boji proti nepřátelům USA prostřednictvím sankcí (CAATSA). „Spojené státy nedaly Indonésii záruku, že nepoužijí omezující opatření," píše Kommersant.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Stíhačka páté generace Su-57 může být vyzbrojena raketou vzduch-vzduch krátkého doletu

Přitom však noviny uvádí, že dohoda na dodání Su-35 si zachovává svou právní sílu.

Kromě toho, jak píší noviny, komplikace vznikají i u Ruska. „Při realizaci dohody bylo v plánu využít úvěrový systém, na jehož fungování by vyčlenila prostředky jedna z komerčních bank. To by však pro ni znamenalo závažné důsledky, jelikož USA by tento úvěr posoudily jako spolupráci se společností Rosoboronexport a vůči bance by zavedly sankce," uvádí se v novinách.

Jeden ze společníků novin tuto situaci označil za nepříjemnou, ne však nijak kritickou. „Jsme v neustálém kontaktu s našimi indonéskými partnery a hledáme cestu, jak tuto situaci vyřešit," dodal.

V září indonéský velvyslanec v Rusku Mohamed Wahid Supriyadi prohlásil, že Indonésie počítá s tím, že první stíhačku Su-35 obdrží v říjnu roku 2019.

Předtím však diplomat uvedl, že Indonésie očekává dodávku první z jedenácti stíhaček Su-35 již v říjnu roku 2018. V červnu oznámil, že Indonésie podepsala dohodu s Ruskem na nákup 11 nejnovějších letounů Suchoj a tuto dohodu označil za opravdu rozsáhlou.