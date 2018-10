Ukrajina informovala o vytvoření raket, které se dokáží dostat až do Moskvy

Ukrajina je schopná vytvořit raketu s rozsahem až 1 500 kilometrů, které by dokázala dorazit až do Moskvy. V rozhovoru pro online portál UkrLife to oznámil ukrajinský vojenský expert Valentin Bardak.

Podle Badraka vyvolal konflikt s Ruskem podstatný boom v oblasti vývoje ukrajinských vojenských technologií. Inženýři jsou dokonce schopni vyrobit více, než mohou ozbrojené síly přijmout.

Podle jeho názoru by měla nová zbraň změnit rétoriku jednání, protože Ukrajina, která je vyzbrojena stovkami či dvěma stovkami raket, bude schopná diktovat své podmínky a obhájit svou pozici v oblasti euroatlantické integrace.

Již dříve ukrajinský generálporučík Igor Romanenko uvedl, že by měla Ukrajina pracovat na vylepšení raket Garpun a Thunder-2. Ty by, podle jeho slov, měly mít dosah několik tisíc kilometrů a byly by tak schopné dostat se do evropské části Ruska.