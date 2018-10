V USA zhodnotili šance na úspěch v konfliktu s Ruskem a Čínou

Schopnost Spojených států vést současně bojové akce s dvěma velkými zeměmi, například s Ruskem a Čínou, dostala podle tohoto dokumentu „nejzazší" index.

Autoři studie zdůrazňují vysokou úroveň nebezpečí pro národní zájmy USA vyvolanou podle formulace Pentagonu „hrozbami 4+1" — Ruskem, Čínou, KLDR, Íránem a terorismem.

V referátech Heritage Foundation se hodnotí schopnost, možnost a připravenost amerických OS čelit hrozbám jeden z pěti indexů: „velmi slabé", „slabé", „nejzazší", „silné" a „velmi silné".

Americký portál We are the Mighty, který se specializuje na vojenskou tématiku, vysvětlil dříve nemožnost podmanění si Ruska drsnými klimatickými podmínkami, obrovským územím a armádou, ale také i zvláštnostmi národního sebevědomí. „Rusové raději zničí vlastní zemi, než ji přenechají nějakému dobyvateli", uvádělo se v článku. Uchvatitelé by si měli pamatovat, že budou muset bojovat „s každým Rusem v jedenácti časových pásmech", podotýkal portál.

Nemožnost dobytí Číny se odůvodňovala 1,3miliardovým obyvatelstvem této země. Jako další faktory se uváděly velká rozloha státu, nemoci způsobení přelidněním, a také vyspělá ekonomika, která kopíruje technologické úspěchy jiných zemí, důsledkem čehož mohou být mohutné ozbrojené síly.