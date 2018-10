Z abnormální duhy v USA jsou lidé nadšeni (FOTO)

Fotograf John Entwistle, který fotografuje přírodu a architekturu, uveřejnil na sociálních sítích fotografii abnormální duhy ve státě New Jersey. Snímek šokoval uživatele a vyhrál soutěž NASA. Entwistle to uvedl na Instagramu.

„Jsem doslova ohromen reakcí na fotografii, kterou jsem nedávno uveřejnil. Byla tisíckrát repostována, psala o ní média a nyní dokonce vyhrála soutěž NASA Astronomická fotografie dne," napsal v příspěvku.

Mnozí uživatelé byli překvapeni tímto fenomenálním jevem. „Žiji v New Jersey 60 let, ale nikdy jsem neviděl nic podobného! Ohromující!" psali. „Sakra! To je neuvěřitelně skvělé! Vy máte ale štěstí," byli nadšeni další.