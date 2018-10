Ukrajinský režisér Sencov ukončil hladovku. Hladověli kvůli němu i Češi

Hladovka trvala přes 140 dnů.

„Dnes mě vedení Federální vězeňské služby informovalo, že Oleg Sencov napsal oznámení o ukončení hladovky. Toto prohlášení napsal ve vězení v přítomnosti svých právníků. Vítám toto oznámení," uvedl Fedotov.

Dodal, že považuje rozhodnutí Sencova za správné a velmi rozumné, protože boj za svá práva je svatá věc, ale nelze kvůli tomu ohrožovat svůj vlastní život a zdraví.

„Existují i další způsoby boje za svá práva, především právní. Je třeba se v první řadě opřít o tyto způsoby," dodal předseda.

Oleg Sencov byl před čtyřmi lety zatčen na Krymu a následně na 20 let odsouzen za organizaci teroristické skupiny. V polovině května Sencov vyhlásil hladovku a od té doby byl pod stálým dohledem zdravotníků.

Od 21. srpna režiséra Sencova na dálku podpořili i jeho čeští kolegové. Skupina filmařů prohlásila, že zahajuje řetěz pětidenních hladovek. Jedním z filmařů je i Radim Špaček, který uvedl, že počet protestních hladovějících roste.

„Doufám, že se nám splní to, proč jsme to začali organizovat — tedy že to bude taková permanentní připomínka," uvedl na konci srpna.