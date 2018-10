Na Ukrajině doufají v získání autokefality do konce roku

„Věřím, že do konce roku uslyšíme blahou zvěst z Konstantinopolu od ekumenického patriarchy Bartoloměje. Očekává to celý náš národ. A věřím, že je na to Boží vůle," řekl Parubij. Oznámil rovněž, že pozval Bartoloměje na návštěvu Kyjeva, v jejímž průběhu by promluvil v ukrajinském parlamentu. Podle názoru předsedy Rady na to čeká celý ukrajinský národ.

Parubij dodal, že před začátkem zasedání Rady měl schůzku v exarchy (vyslanci) Konstantinopolského patriarchy arcibiskupem Daniilem a biskupem Ilarionem. „Tato návštěva je rodičovskou odpovědí svatého patriarchy na dvě historické výzvy Nejvyšší rady a prezidenta Ukrajiny o poskytnutí tomose o autokefalitě," prohlásil Parubij.

Představený rozkolnické Ukrajinské pravoslavné církve Kyjevského patriarchátu Filaret dříve nejednou prohlásil, že očekává rozhodnutí Bartoloměje o poskytnutí Ukrajině autokefality (církevní nezávislosti) na Koncilu Konstantinopolského patriarchátu, který se má konat 9. až 11. října. 23. září Bartoloměj slíbil, že poskytne Ukrajině autokefalitu za krátkou dobu.