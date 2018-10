Trumpovi se vysmáli za toaletní papír botách (VIDEO)

„Jako by toto celé prezidenství nemohlo být ještě podivnější… Dnes Trump nastoupil do Air Force One s toaletním papírem přilepeným na boty," komentovali uživatelé.

WATCH: President Trump boards Air Force One with what appears to be toilet paper stuck to his shoe pic.twitter.com/A0AEYXXlXq — Joel Franco (@OfficialJoelF) 5. října 2018

​Trump is visiting Minnesota. It appears he has some toilet paper stuck on his shoe 😁happy rally pic.twitter.com/FmcHiTc1e3

Video vidělo přes tři miliony uživatelů. Někteří přes Twitter napsali přímo hlavě Bílého domu. „Musíte propustit osobu zodpovědnou za kontrolu toaletního papíru," doporučil jeden z uživatelů.