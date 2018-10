Siemens chce do Ruska přesunout výrobu klíčových součástek turbín tepelných elektráren

Siemens v rámci 100% lokalizace chce do Ruska přesunout výrobu klíčových součástek plynových turbín velkého výkonu, jedná se Sjednocenou motorovou korporací (ODK), která spadá pod Rostec, Sputniku to oznámil ředitel úřadu Výroby energie a plynu Siemens Oleg Titov v kuloárech Ruského energetického týdne.

„Jsme připraveni se dostat na 100% lokalizaci. To neznamená, že budeme vyrábět 100 % vybavení Siemens. Existuje nějaký ekosystém, v rámci kterého bude fungovat, doufáme, náš společný podnik (pozn. se Silovye mašiny). Ten podnik bude pracovat a nakupovat součástky, které budou nutné pro naše velké plynové turbíny v RF, jde o turbínu 2000E, včetně spalovací komory. Chceme tuto technologii pro turbíny 2000E přesunout do Ruska. Hledáme partnery a koukáme se, s kým budeme pracovat," oznámil Titov.

„Existuje několik podniků: Kazaňská motorová korporace, GazEnergoServis, ODK. Se všemi budeme mluvit," odpověděl Titov na otázku Sputniku, s kým probíhají jednání.

Ve spalovací komoře dochází ke spalování paliva a také jsou zde lopatky plynových turbín. Je to klíčová technologie při výrobě turbín pro tepelné elektrárny, kterou výrobci jen velmi zřídka předávají novým partnerům nebo novým státům. Podle Titova pro Siemens odlévá lopatky jen šest podniků v Anglii, Německu a USA . V Rusku se velké plynové turbíny pro tepelné elektrárny nevyrábí a klíčovým problémem je podle výrobců absence technologie odlévání, které zařízení umožní pracovat ve vysokých teplotách.

Podle Titova chce Siemens do Ruska přesunout právě odlévání.

„Ano, samozřejmě. Právě to i chceme. Budeme pracovat. Jediné je, že potřebujeme objednávky, bez nich to nepůjde. Tam se musí minimálně 100 milionů dolarů investovat, abychom koupili novou pec a spustili technologii. Plus při výrobě je 70-80 % vadné zboží, to je normální. Lopatky se odlévají speciálně, uvnitř jsou kanálky, které zajišťují přístup vzduchu kvůli chlazení, je to velmi složitý proces," okomentoval Titov.