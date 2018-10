Prstence Saturnu mohou brzy zmizet

Podle vědce Huntera Whiteho z Jihozápadní univerzity v Boulderu prstence Saturnu nejen drobně padají do atmosféry planety, ale vytváří skutečný liják.

„Led, vodní kapky a prach se pohybují tak rychle, že každou sekundu Saturn pohlcuje přibližně 10 až 45 tun látky prstenců," cituje ho časopis Science.

Při tomto tempu prstence C a D, které jsou nejblíže k samotnému Saturnu, mohou ve vesmírných rozměrech za několik okamžiků zmizet. Prstenec D může být „nasán" Saturnem za 7 až 60 tisíc let, prstenec C zmizí za 700 tisíc nebo 7 milionech let.

Automatická meziplanetární stanice Cassini pracovala ve vesmíru téměř 20 let a dokončila svou misi v roce 2017, pronikla do Saturnovy atmosféry a shořela v ní. Před zánikem se stanice nacházela v zóně exotických „dešťů" z vody a prachových mikročástic, které padají z blízkosti prstenců Saturnu na povrch planety. Z tohoto důvodu vědci došli k novým závěrům.