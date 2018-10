FAZ: Nemá smysl vinit Rusko ze všech kybernetických útoků na světě, není totiž jediné

Obvinění ruských hackerů ze strany Nizozemců či Britů se nedá ověřit, i když se zdá být věrohodné. Píší to německé noviny Frankfurter Allgemeine.

Rusko přitom zdaleka není jedinou zemí, která uskutečňuje operace v oblasti kybernetiky. Virtuální prostor se tak proměnil v nové bojiště a neustále je všechna vina svalována na Moskvu. Je to zbytečné a mnohem lepší by bylo postarat se o kybernetickou obranu.

Získat objektivní informace o tajných operacích v kybernetickém prostoru je pro širokou veřejnost nemožné, píše redaktor novin Frankfurter Allgemeine Nikolas Busse. Práce tajných služeb by měla být již z principu tajná, a pokud jde o internet, tak velmi často ti, kteří se stali obětí kybernetického útoku, nevědí, kdo je napadl.

Takže když Nizozemsko tvrdí, že chytilo ruské hackery nebo Velká Británie hlásá, že ruské tajné služby provádí masivní kybernetické operace po celém světě, nijak to nemůžeme ověřit. Navíc se to zdá dosti přesvědčivé, protože oběti kybernetických útoků, například na Ukrajině či v světových sportovních organizacích, se nachází v oblasti ruských zájmů. Také Organizace pro zákaz chemických zbraní v Haagu mohla udělit větší pozornost Moskvě, pokud jde o případ Skripalových, píší noviny.

Stane se však kvůli tomu z Ruska vyvrhel, jak se domnívá britský ministr obrany? Podle německého novináře „Putinovu digitální armádu" samozřejmě nemůžeme považovat za zcela nevinnou, ale rozhodně není v 21. století ve virtuálním prostoru jediná. Západní země se také aktivně zajímají o kybernetickou špionáž, což, mimo jiné, před několika lety potvrdil incident s Národní bezpečnostní agenturou (NSA).

Německé noviny tvrdí, že virtuální prostor se stal dalším čtvrtým rozměrem boje, spolu se zemí, vzduchem a vodou. Novinka spočívá v tom, že zde jsou boje vedeny i v období míru. Jen v Německu dochází každý den k tisícům hackerských útoků na podniky či vládní úřady. Deník přitom poznamenává, že z většiny takových útoků můžeme vinit zahraniční speciální služby, ne však jen ty ruské.

Neustálé obviňování Ruska však přináší málo užitku, domnívá se autor článku. Západ by se měl především starat o to, jak zabezpečit vlastní prostředky v dané sféře. NATO už to pochopilo.

Neexistují žádné pochybnosti o tom, že vztahy mezi Ruskem a mnohými západními zeměmi jsou dnes vcelku složité, pokračuje německý novinář. Nicméně výzvami k dodržování světových hodnot a pravidel se toho moc nedosáhne. A to už jen z toho důvodu, že Spojené státy se o ně stále méně a méně zajímají. „Při jednání s Moskvou v současné době pomůže jen reálná politika — spolupráce, pokud je to možné či omezení, zda je to nezbytné," píší závěrem noviny Frankfurter Allgemeine.