Saúdská Arábie odmítla platit USA na Trumpovu žádost

V úterním projevu před svými stoupenci v Mississippi Donald Trump řekl, že má rád saúdského krále, ale ten by nevydržel ani čtrnáct dní bez ochrany USA, a proto by měl za tyto služby platit.

„Ve skutečnosti nebudeme nic platit za naši bezpečnost. Myslíme si, že veškeré zbraně, které jsme obdrželi od USA, byly zaplaceny, nedostali jsme je přece zdarma. Od okamžiku navázání vztahů mezi Saúdskou Arábií a USA kupujeme všechno za peníze," řekl princ.

Podle jeho slov prováděla Saúdská Arábie před dvěma lety politiku nákupu zbraní od jiných zemí, s Trumpovým nástupem k moci se však království rozhodlo vybavit armádu americkými zbraněmi na dalších deset let, nakoupit 60 % v USA a 40 % vyrobit v Saúdské Arábii za použití amerických technologií, na což chce Rijád vynaložit 400 miliard USD.

„Tyto dohody předpokládaly také výrobu části zbraní v Saúdské Arábii a díky tomu budou vytvořena pracovní místa v obou zemích. To je výborný obchod a zisk pro obě země, napomáhá to hospodářskému růstu a pomáhá to upevnit i naši bezpečnost," dodal bin Salmán.