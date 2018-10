Na Ukrajině odpověděli tvrdě na návrh utkání s Ruskem

Ukrajinská fotbalová federace na své stránce na Facebooku odpověděla na návrh organizace Sport for all uspořádat přátelské utkání reprezentací Ukrajiny a Ruska.

„Přátelské utkání Ukrajina — Rusko v nejbližší době? V nynějších podmínkách bude možné teprve po utkání Ukrajina — Mars! Utkání Ukrajiny se zemí agresorem „na návrh organizace Sport for all" anoncovala četná ukrajinská a ještě více ruských médií. To je opravdu směšné!", prohlásila ukrajinská fotbalová federace.

Ve federaci požádali, aby byla věnována pozornost šéfovi Sport for all Janisi Kuzinsovi. „Mimo jiné jeho výrokům na téma ruského světa… Dál bez komentářů… Přejeme všem úspěšné ukončení pracovního týdne," napsala ukrajinská strana.