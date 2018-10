Média: RF se snaží být prostředníkem mezi Íránem a Izraelem, aby snížila napětí v regionu

Rusko se údajně snaží hrát roli prostředníka a snížit tak napětí mezi Íránem a Izraelem. Tvrdí to arabský deník Asharq Al-Awsat, který sídlí v Londýně. Mezitím však Írán varoval před tím, že Izrael bude zničen.

© AFP 2018 / Eric Piermont V Izraeli prohlásili, že komplexy S-300 nedokáží zachytit F-35

Ve čtvrtek izraelský premiér Benjamin Netanjahu varoval, že Izrael bude nadále podnikat nezbytná opatření pro zajištění své obrany a nedovolí Íránu, aby využíval území Sýrie a Libanonu k útokům proti Izraeli. I z druhé strany zazněly výhružky. Jeden z velitelů Íránských revolučních gard tento týden prohlásil, že libanonské militantní hnutí Hizballáh zničí Izrael a jeho vláda bude muset uprchnout na moře.

Podle deníku Asharq Al-Awsat Moskva usiluje o otevření komunikačních kanálů mezi Izraelem a Íránem, které by měly přispět ke snížení napětí mezi oběma zeměmi Blízkého východu. Moskva údajně přišla s touto iniciativou na pozadí dodávek systémů S-300 do Sýrie, a to v reakci na sestřelení svého letounu.

© AFP 2018 / MENAHEM KAHANA Netanjahu: Katastrofa Il-20 mohla mít vážnější důsledky

Rusko , Írán a ani Izrael se k této zprávě zatím oficiálně nevyjádřily. Mezitím Spojené státy vyzvaly Teherán, aby využíval horkou linku, která existuje mezi Moskvou a Washingtonem a varoval před svými raketovými či leteckými útoky v Sýrii. Dne 1. října Írán podnikl raketový útok na teroristy Islámského státu pouze několik kilometrů od americké vojenské základny. O útoku předem nevaroval.

Moskva potvrdila, že dokončila dodávky systémů protivzdušné obrany S-300 do Sýrie. Ve středu na izraelském ministerstvu obrany uvedli, že z dodávek těchto systémů nemají radost, ale operace izraelského letectva v Sýrii bude pokračovat.

Rozhodnutí o dodávkách S-300 do Sýrie bylo přijato poté, co byl dne 17. září omylem sestřelen ruský letoun Il-20 syrskou protivzdušnou obranou, a to při útoku čtyř izraelských F-16 na objekty v Latákii. V důsledku tohoto neštěstí zahynulo 15 ruských vojáků.