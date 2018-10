Juncker zkritizoval britská média. Svoboda projevu má podle něj své meze

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Šéf Evropské komise zareagoval na podezření, že byl na summitu NATO pod parou

Současný předseda Komise a bývalý lucemburský premiér Jean-Claude Juncker je častým terčem kritiky britských médií. Obviňují ho z nadměrného pití alkoholu a útočí na něj kvůli účasti jeho otce ve 2. světové válce na straně Německa. Joseph Juncker, který zemřel v roce 2016, byl nucen narukovat na vojenskou službu ve Wehrmachtu (ozbrojené síly Třetí říše, pozn. red.) poté, co nacistické Německo obsadilo Lucembursko. Britská média ho však falešně obvinila ze sympatií k Adolfu Hitlerovi.

Kromě toho média o předsedovi Komise píší, že se opil na summitu NATO v Bruselu. Stalo se tak poté, co se na internetu objevilo video, na němž Juncker nedokáže sám chodit. Jeho mluvčí tehdy tvrdil, že se jednalo o křeče.

„Britský tisk je takový, že mi chybět nebude," uvedl Juncker. „Z části jde o to, že vůbec nerespektuje lidská práva politických aktérů. Svoboda projevu má rovněž své meze…Nelze lidem ničit osobní život," sdělil předseda Komise.

© AP Photo / Markus Schreiber „Můžu být taky hloupý“. Média zjistila, jak Juncker hrozil Trumpovi

Juncker si rovněž postěžoval na to, že mu během příprav britského referenda o vystoupení z EU nebylo umožněno představit v Británii své názory. „Pokud by Komise zasáhla, tak by možná debata obsahovala správné otázky," uvedl Junkcer.

Jak upozorňuje britský deník Guardian, David Cameron se v roce 2014 stavěl proti nominaci Junckera do čela Evropské komise. Tvrdil, že s Junckerem bude mít problém přesvědčit Brity, aby zůstali v EU. Cameron mu vyčítal, že je hlavní silou, která oslabuje jednotlivé členské státy. Camerona v tom podpořil pouze maďarský premiér Viktor Orbán.

Zároveň Juncker vyjádřil optimismus ohledně průběhu vyjednávání o brexitu. „Myslím si, že bychom se měli vyvarovat scénáři, při kterém nedojde k žádné dohodě. Nebude to dobré pro Británii ani pro zbytek unie," uvedl.

„Domnívám se, že dosáhneme dohody o vystoupení. Musíme se rovněž dohodnout na politickém prohlášení, které bude dohodu doprovázet. Zatím u toho ještě nejsme," zdůraznil Juncker.