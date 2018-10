Média: USA chtěly v roce 1968 použít jaderné zbraně ve Vietnamu

Americká armáda měla v plánu zaútočit v průběhu války ve Vietnamu na severní vietnamské síly s pomocí jaderných zbraní. Tehdejší americký prezident Lyndon B. Johnson se však o této operaci dozvěděl včas a nařídil, aby byla zrušena. O události píší noviny New York Times s odvoláním na odtajněné archivní dokumenty.

© Sputnik / Sobolev Ve Vietnamu našli ostatky sovětského pilota, který zmizel před půl stoletím

Podle dokumentů zahájil velitel amerických vojsk ve Vietnamu , William Westmoreland, v roce 1968 operaci s kódovým názvem Fracture Jaw. Tato operace předpokládala přesun jaderných zbraní do Jižního Vietnamu kvůli útoku na Severní Vietnam.

Prezidentský bezpečnostní poradce Walt Whitman Rostow se o plánech Westmorelanda dozvěděl a okamžitě informoval Johnsona o útoku, který se chytal. Americký prezident nařídil, aby tato operace byla přerušena.

„Jakmile se dozvěděl, že práce na tomto plánu je v plném proudu, byl neuvěřitelně zarmoucen a okamžitě přes Rostowa, jak se domnívám, nařídil Westmorelandovi, aby byl operace zrušena," citují noviny tajemníka amerického prezidenta Toma Johnsona.

Podle jeho slov se Lyndon B. Johnson bál, že by válka ve Vietnamu mohla přerůst v rozsáhlý konflikt, do něhož by se zapojila i Čína.

„Johnson nikdy doopravdy nedůvěřoval vlastním generálům. Generála Westmorelanda si hluboce vážil, ale nechtěl, aby průběh války ovládali jeho generálové," zdůraznil tajemník.