Druhá loď začala s prací v německém úseku Severního proudu 2

„Loď Audacia společnosti Allseas dnes zahájila pokládku potrubí v německém úseku plynovodu Severní proud 2, ve kterém pracuje již loď Castro Dieci (C10)," píše se ve zprávě.

Uvádí se, že loď Audacia začala s prací v koncovém bodě 30km výkopu pro dvě linie plynovodu v teritoriálních vodách Německa. Měla by položit potrubí v úseku dlouhém asi 38 km, a to v nejhlubší části trasy tohoto plynovodu. Poté, co bude položeno potrubí v první linii, se Audacia vrátí a začne s pokládkou na druhé linii. Práce by měly být ukončeny do konce roku 2018.

„V souladu s harmonogramem budou veškeré práce na plynovodu Severní proud 2 ukončeny do konce letošního roku," praví se ve zprávě.