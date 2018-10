V dánském parlamentu vyzvali k útoku proti Rusku v kybernetickém prostoru

Nový předseda dánského parlamentního výboru pro obranu Naser Khader vyzval k útoku proti Rusku v kybernetickém prostoru. Řekl to v interview pro Danmarks Radio.

Podle jeho slov je už dávno jasné, kdo se pokouší o hackerské útoky po celém světě, a Dánsko by mělo přejít od strategie obrany k útoku.

„Například existuje taková skupina Fancy Bear. Jsou úzce spojeni s ruskou vojenskou rozvědkou. To oni zasahovali do amerických voleb. Takže nejdříve je třeba se nabourat do jejich základny," prohlásil Khader.

Řekl také, že zcela důvěřuje závěrům amerických tajných služeb, které údajně zjistily, že Fancy Bear je sponzorována ruskou vládou.

Khaderovy výroky však vyvolaly v dánském parlamentu nejednoznačnou reakci. Například zástupce Dánské lidové strany pro otázky obrany Søren Espersen nebyl takovou iniciativou nadšen a řekl, že Khader strká nos do cizích věcí.

Zástupce Sociálně-demokratické strany Henrik Dam Kristensen uznal, že Dánsko „se nemůže stále schovávat do písku", ale navrhl, aby byly takové akce dobře promyšleny, protože „útočnými kampaněmi v kybernetickém prostoru země pouze prohraje".