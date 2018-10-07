Registrace
15:19 07. října 2018
    Vyhledávání
    Asma Asadová

    První dáma Sýrie zveřejnila fotografie po absolvování chemoterapie

    © AFP 2018 / Miguel Medina
    Svět
    Získat krátkou URL
    0 40

    Manželka syrského prezidenta Bašára Asada, která se léčí s rakovinou prsu, zveřejnila své první snímky po absolvování chemoterapie. Většina uživatelů jí přeje brzké uzdravení. Našli se ale i takoví jedinci, kteří jí nemoc přejí.

    Na snímcích je vidět, že první dáma Sýrie Asma Asadová (43) zhubla a na hlavě má šátek, který maskuje ztrátu vlasů. Na Instagramu jí většina uživatelů přeje hodně štěstí a brzké uzdravení.

    „Jsem si jist, že tak silná žena, jako vy, opět povstane. Sýrie se nikdy nevzdá," napsal uživatel aridahmazen.

    „Bůh vás vyléčí, ochrání vás, dá vám sílu a odhodlání," píše další uživatel. „Modlíme se za vás, první dámo Sýrie," podporuje ji autor dalšího komentáře.

     

    Zobrazit příspěvek na Instagramu

    بالرعاية الكريمة… وبالمتابعة الحريصة عل مستقبل أبناء الوطن… وبالاهتمام بأدق تفاصيل العمل… السيدة الأولى أسماء الأسد تترأس اجتماعاً حول تطوير مسار عمل الأولمبياد العلمي من كافة جوانبه ولاسيما العلمية منها. تناول الاجتماع سبل تطوير الأولمبياد في اختصاص الرياضيات على مستويات العمل كافة، مركزيةً كانت أم فرعيةً في المحافظات، وبما ينسحب في المضمون على كافة اختصاصات الأولمبياد في الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية. شملت المداولات آليات عمل اللجان العلمية (المركزية والفرعية) للأولمبياد والمهام المنوطة بتلك اللجان. ونوهت السيدة الأولى خلال الاجتماع إلى ضرورة مأسسة عمل اللجان ضمن إطارٍ يشمل مهامها وآليات عملها وقواعد تقييمها، والأسس والمعايير المعتمدة لتأليفها سواءً على المستوى المركزي أو الفرعي للجان في المحافظات. وأكدت سيادتها على ضرورة تعزيز التكامل في أدوار العمل بين الإدارة واللجان العلمية في مفاصل الأولمبياد العلمي على وجه العموم، وبما يضمن إعداد وإنتاج خطط عمل الأولمبياد وفق مفهوم فريق العمل الواحد. كما أكدت أيضاً على أهمية مشروع الأولمبياد العلمي بمفهومه الشامل كمشروع بناء طرائق التفكير لدى النشئ بما يساهم في إعداد أجيالٍ من الشباب السوري قادرة على مواكبة تطورات العصر والعمل بمنهجية تفكير حل المشكلات بأساليبٍ إبداعية، وتوجيه طاقات عناصر العمل في المشروع لهذه الغاية.

    Příspěvek sdílený The First Lady Asma al Assad (@asmaalassad), Říj 6, 2018 v 3:51 PDT

     

    Někteří však tolik soucitu neměli. Jeden z uživatelů Facebooku napsal, že její nemoc je božím trestem za občanskou válku v Sýrii, která stála životy tisíce civilistů.

    Asmě Asadové byla diagnostikována rakovina prsu. Od 8. srpna absolvuje léčbu ve vojenské nemocnici v Damašku. Vzhledem k tomu, že byl zhoubný nádor objeven v raném stádiu, lékaři se domnívají, že má velkou šanci na uzdravení. Syrská média uvádí, že Asma Asadová nehledě na svou nemoc i nadále plní různé společenské a reprezentativní povinnosti.

    Více:

    Manželce syrského prezidenta bylo diagnostikováno závažné onemocnění
    Štítky:
    léčba, rakovina, foto, Asma Asadová, Sýrie
    Pravidla společenstvíDiskuse
    Komentovat pomocí FacebookuKomentovat pomocí Sputniku

    Zprávy

    Všechny zprávy
    Všechny zprávy

    Doporučujeme

    Multimédia

    Narozeniny prezidenta Vladimira Putina: Nejvýznamnější události uplynulého roku
    Narozeniny prezidenta Vladimira Putina: Nejvýznamnější události uplynulého roku
    Donald Trump karikatura
    Nemáme čas přemýšlet!
    Havárie Il-20
    Tragédie v syrském nebi. Jak izraelské stíhačky vystavily útoku ruský Il-20
    Zaregistrovat se
    captcha
    VstupOchrana osobních údajů
    Obnovení hesla
    captcha
    VstupOchrana osobních údajů
    Registrace
    Máte účet na cz.sputniknews.com?
    AnoNe
    Registrace
    avatar

    Dobrý den, !

    Nemám účet na cz.sputniknews.com
    Zaregistrovat seZapoměl/a jste heslo?Ochrana osobních údajů
    Registrace
    avatar

    Dobrý den, !

    Vstup
    Mám účet na cz.sputniknews.com
    Smazat účet
    Jste přesvědčen/a o tom, že chcete svůj účet na cz.sputniknews.com smazat?
    AnoNe
    Váš účet byl smazán! Můžete obnovit váš profil v průběhu 30 dnů, přejdete-li na odkaz, který byl vám zaslán v elektronickém dopise na adresu uvedenou při registraci.
    Zavřít
    avatar

    Dobrý den, !

    Snažíme se chránit vaše osobní údaje, a proto jsme aktualizovali naše zásady ochrany osobních údajů tak, aby vyhovovaly obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), novému nařízení EU, které vstoupilo v platnost dne 25. května 2018.

    Přečtěte si, prosím, naše zásady ochrany osobních údajů. Obsahují podrobnosti o různých typech dat, které shromažďujeme, jak je používáme, a také o vašich právech na ochranu dat.

    Vzhledem k tomu, že jste již při zakládání svého osobního účtu s námi sdíleli osobní údaje, abyste jej nadále mohli používat, zaškrtněte prosím následující políčko:

    Pokud nechcete, abychom pokračovali ve zpracování vašich dat, prosím klikněte zde pro smazání účtu.

    Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese: privacy@sputniknews.com.

    Votre message a été envoyé!
    Pravidla společenství

    Registrace a autorizace uživatele na webových stránkách Sputnik pomocí účtu nebo účtů uživatele na sociálních sítích znamená, že souhlasí s následujícími pravidly.

    Uživatel se zavazuje, že svými akcemi neporuší národní a mezinárodní zákonodárství. Uživatel se zavazuje, že bude projevovat úctu vůči jiným účastníkům diskuse, čtenářům a osobám, o nichž je řeč v příspěvcích.

    Administrativa má právo odstraňovat komentáře v jazycích odlišných od jazyka, v němž je napsán komentovaný příspěvek.

    Ve všech jazykových verzích sputniknews.com mohou být uživatelem umístěné komentáře redigovány.

    Komentář uživatele bude odstraněn v případě, když:

    • neodpovídá tématice komentované zprávy;
    • propaguje nenávist, diskriminaci podle rasového, etnického, pohlavního nebo sociálního příznaku, anebo poškozuje práva národních menšin;
    • porušuje práva nezletilých a působí jim škodu v jakékoli formě včetně morální;
    • obsahuje myšlenky extremistického a teroristického rázu, a vyzývá k jiným nezákonným akcím;
    • obsahuje urážky a hrozby na adresu jiných uživatelů, konkrétních osob a organizací, haní jejich čest a důstojnost, anebo podkopává jejich obchodní reputaci;
    • obsahuje urážky anebo zprávy vyjadřující neúctu vůči Sputniku;
    • porušuje nedotknutelnost soukromého života, zveřejňuje osobní údaje třetích osob bez jejich souhlasu a porušuje tajemství korespondence;
    • obsahuje popisy anebo odkazy na zobrazení násilí a týrání zvířat;
    • obsahuje informaci o způsobech sebevraždy a podněcuje k sebevraždě;
    • sleduje komerční cíle, obsahuje nenáležitou reklamu, nezákonnou politickou reklamu, anebo odkazy na jiné internetové zdroje obsahující podobnou informaci;
    • prosazuje výrobky nebo služby třetích osob bez patřičného povolení;
    • obsahuje urážlivé výrazy nebo neslušná slova a jejich odvozeniny, a také narážky na použití slovních jednotek, které spadají pod tuto definici;
    • obsahuje spam, reklamu šíření spamu, služeb pro hromadné rozesílání zpráv a zdrojů pro vydělávání na internetu;
    • doporučuje použití narkotických/psychotropních prostředků a obsahuje informaci o jejich výrobě a užití;
    • obsahuje odkazy na počítačové viry a škodlivé programové zabezpečení;
    • je součástí akce, kdy přichází velké množství komentářů s identickým nebo podobným obsahem (flashmob);
    • autor zneužívá velkého množství málo obsažných zpráv, anebo smysl jeho textu je těžko nebo vůbec není možno pochopit (flood);
    • autor porušuje internetovou etiketu a projevuje agresivní, výsměšné a urážlivé chování (trolling);
    • autor projevuje neúctu k jazyku – například, text je napsán jen velkými písmeny, nebo není rozdělen na věty.

    Administrativa má právo bez předběžného oznámení uživatele zablokovat mu přístup ke stránce, anebo vymazat jeho účet v případě porušení pravidel komentování nebo po zjištění v jednání uživatele příznaků takového porušení.

    Uživatel může iniciovat obnovení svého účtu/odblokování přístupu, napíše-li dopis na adresu: moderator.cz@sputniknews.com

    V dopise musí být uvedeno:

    • téma – obnovení účtu/odblokování přístupu
    • login uživatele
    • vysvětlení příčin akcí, které byly porušením výše uvedených pravidel a měly za následek zablokování.

    Budou-li moderátoři pokládat za možné obnovení účtu/odblokování přístupu, bude tak uděláno.

    V případě opětovného porušení pravidel a opětovného zablokování přístup nemůže být uživateli obnoven, zablokování bude v tomto případě definitivní.

    S týmem moderátorů se můžete spojit, napíšete-li na elektronickou poštu moderator.cz@sputniknews.com

    Vstup
    Zaregistrovat seZapoměl/a jste heslo?Ochrana osobních údajů
    Ok