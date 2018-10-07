První dáma Sýrie zveřejnila fotografie po absolvování chemoterapie

Na snímcích je vidět, že první dáma Sýrie Asma Asadová (43) zhubla a na hlavě má šátek, který maskuje ztrátu vlasů. Na Instagramu jí většina uživatelů přeje hodně štěstí a brzké uzdravení.
„Jsem si jist, že tak silná žena, jako vy, opět povstane. Sýrie se nikdy nevzdá," napsal uživatel aridahmazen.
„Bůh vás vyléčí, ochrání vás, dá vám sílu a odhodlání," píše další uživatel. „Modlíme se za vás, první dámo Sýrie," podporuje ji autor dalšího komentáře.
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بالرعاية الكريمة… وبالمتابعة الحريصة عل مستقبل أبناء الوطن… وبالاهتمام بأدق تفاصيل العمل… السيدة الأولى أسماء الأسد تترأس اجتماعاً حول تطوير مسار عمل الأولمبياد العلمي من كافة جوانبه ولاسيما العلمية منها. تناول الاجتماع سبل تطوير الأولمبياد في اختصاص الرياضيات على مستويات العمل كافة، مركزيةً كانت أم فرعيةً في المحافظات، وبما ينسحب في المضمون على كافة اختصاصات الأولمبياد في الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية. شملت المداولات آليات عمل اللجان العلمية (المركزية والفرعية) للأولمبياد والمهام المنوطة بتلك اللجان. ونوهت السيدة الأولى خلال الاجتماع إلى ضرورة مأسسة عمل اللجان ضمن إطارٍ يشمل مهامها وآليات عملها وقواعد تقييمها، والأسس والمعايير المعتمدة لتأليفها سواءً على المستوى المركزي أو الفرعي للجان في المحافظات. وأكدت سيادتها على ضرورة تعزيز التكامل في أدوار العمل بين الإدارة واللجان العلمية في مفاصل الأولمبياد العلمي على وجه العموم، وبما يضمن إعداد وإنتاج خطط عمل الأولمبياد وفق مفهوم فريق العمل الواحد. كما أكدت أيضاً على أهمية مشروع الأولمبياد العلمي بمفهومه الشامل كمشروع بناء طرائق التفكير لدى النشئ بما يساهم في إعداد أجيالٍ من الشباب السوري قادرة على مواكبة تطورات العصر والعمل بمنهجية تفكير حل المشكلات بأساليبٍ إبداعية، وتوجيه طاقات عناصر العمل في المشروع لهذه الغاية.
Někteří však tolik soucitu neměli. Jeden z uživatelů Facebooku napsal, že její nemoc je božím trestem za občanskou válku v Sýrii, která stála životy tisíce civilistů.
Asmě Asadové byla diagnostikována rakovina prsu. Od 8. srpna absolvuje léčbu ve vojenské nemocnici v Damašku. Vzhledem k tomu, že byl zhoubný nádor objeven v raném stádiu, lékaři se domnívají, že má velkou šanci na uzdravení. Syrská média uvádí, že Asma Asadová nehledě na svou nemoc i nadále plní různé společenské a reprezentativní povinnosti.
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