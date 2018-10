Viníka, který provrtal díru do lodi Sojuz, se pokusí vypátrat podle prachu

„Mezi nákladem, který s sebou přivezla loď Sojuz MS-08, největší zájem vzbuzuje pozice číslo 111. Jedná se o prachový filtr z lodě Sojuz MS-09 a vzorky z povrchu díry a kolem ní," vysvětlil zdroj.

Podle jeho slov by měli odborníci zkontrolovat, zda prach obsahuje stopy po hliníku. Pokud odborníci hliník v prachu naleznou, bude to znamenat, že díra byla provrtána během orbitálního letu.

V září bylo uvedeno, že ruští kosmonauti byli pověřeni, aby sami prozkoumali okolnosti vzniku díry v lodi Sojuz. Během plánovaného výstupu do vesmíru, k němuž by mělo dojít 15. listopadu, kosmonauti odkryjí tepelnou izolační vrstvu a ochranný štít proti meteoritům, aby se dostali do otvoru a zkontrolovali spárovací tmel uvnitř lodě. Očekává se, že by tato operace mohla trvat asi dvě hodiny.

Dne 30. září informoval Dmitrij Rogozin, šéf společnosti Roskosmos, o úniku vzduchu na Mezinárodní vesmírné stanici. Příčinou tohoto problému se stala díra v plášti vesmírné lodi Sojuz, která byla v průměru velká asi 2 mm. Kosmonautům se ji naštěstí podařilo včas zadělat.