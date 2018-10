Předpověď saúdského prince týkající se odchodu Ruska z ropného trhu byla vyvrácena

Neexistují žádné známky toho, že by mělo Rusko po 19 letech odejít z ropného trhu. Oznámil to místopředseda výboru Státní dumy pro energetiku Igor Ananskich.

„Jde jen o sladký sen prince, protože neexistují žádné předpoklady, že by Ruská federace zmizela z ropného trhu. Zásoby umožňují společnostem aktivně investovat do rozvoje. Proto zde, kromě jeho (prince Saúdské Arábie, pozn. red.) pohádkového snu a přání, aby se to opravdu stalo, nemůžeme nic jiného říct," prohlásil Ananskich.

Podle ruského ministra energetiky Alexandra Novaka činila těžba ropy v září v Rusku průměrně 11,35 milionů barelů denně. Organizace OPEC v každoroční prognóze World Oil Outlook odhadla těžbu ropy v Rusku v roce 2035 na celkem 10,2 milionů barelů za den a v roce 2040 na 10,1 milionů barelů denně.