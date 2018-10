Jaseň vs Virginia. Ruská odpověď americkým lovcům ponorek

Námořnictvo Spojených států získalo v pořadí již šestnáctou ponorku třídy Virginia. Američané považují tyto ponorky za nejlépe vyzbrojené, tajné a nejspolehlivější na světě. Ponorku Virginia často srovnávají s nejnovější ruskou víceúčelovou atomovou lodí třídy Jaseň-M. O tom, zda tyto lodě můžeme zařadit do stejné kategorie, se dočtete na Sputniku.

Podmořský závod

První představitelka třídy Virginia se stejným názvem doplnila řady amerického námořnictva v roce 2004. S těmito loděmi mají Američané velkolepé plány — chtějí jich postavit celkem třicet.

© Sputnik / Iliya Pitalev Americkému námořnictvu byl předpovězen zánik kvůli novým zbraním

Je pozoruhodné, že Virginia zaměnila třídu Seawolf, která byla postavena v reakci na sovětské ponorky Projektu 971 Ščuka-B. Vznik nové ruské ponorky, která byla lepší než tehdejší americká ponorka třídy Los Angeles, neúmyslně znepokojil tehdejší vedení amerického námořnictva . Američané se Rusku snažili vyrovnat, a tak obratem objednali třicet ponorek Seawolf, které byly za účelem utajení vybaveny tryskovým pohonem a potaženy speciálním pláštěm pohlcující zvuk. Když vezmeme v potaz rozpad SSSR a konec studené války, Pentagon již vlastně nepotřeboval tak drahou a moderní víceúčelovou ponorku. Projekt tedy ukončili, přičemž stihli postavit jen tři ponorky třídy Seawolf.

Američtí admirálové se rozhodli, že za nových podmínek jim budou mnohem více vyhovovat jednoduché a praktické ponorky Virginia, které jsou navíc o třetinu levnější. Stojí tedy okolo dvou miliard dolarů. Plánuje se, že tyto ponorky postupem času zcela nahradí starší typ Los Angeles.

Stometrová ponorka vážící 7800 tun dosahuje pod vodou rychlosti až 32 uzlů. Pojme posádku o 132 lidech. Střední část ponorky je vybavena plavební komorou, která je určena k výstupu potápěčů-sabotérů. Na palubě jsou umístěny také radary a v zadní části tažené antény, které umožňují kontrolovat situaci pod vodou ve všech směrech. Tato loď nemá klasický periskop. Místo něj jsou instalovány fotografické stožáry, které přenášejí obraz na monitory ve velitelském úseku.

Výzbroj — 12 vertikálních odpalovacích ramp nebo dvě věžové instalace pro střely Tomahawk. Dále pak čtyři 533 mm torpédové trubice pro střely Garpun, torpéda Mk 48 či miny. Strukturálně je také možné „postavit" loď — svařit další sekci s odpalovacím zařízením, což zvětší arzenál o dalších 28 Tomahawků.

Duelové zbraně

Ruské ponorky Jaseň mají také co nabídnout — osm univerzálních vertikálních odpalovačů pro pět okřídlených raket Kalibr-PL. V závislosti na dané misi mohou být tyto rakety protilodní, protiponorkové, určeny k útoku na pozemní cíle nebo mohou být strategické. Pokud jsou cílem velké lodě, pak je Kalibr kombinován s výkonnější P-88 Oniks.

© Sputnik / Sergey Mamontov Nejnovější ruská ponorka poprvé na moři (FOTO)

Torpédové trubice jsou umístěny vcelku neobvykle, a to ve středové části. Takové umístění je určeno tím, že v přední části se nachází hydroakustický komplex s dlouhým dostřelem. Konstruktéři tvrdí, že Jaseň překonala americké konkurenty, pokud jde o vyhledávací potenciál, což činí z tohoto stroje královnu podvodních duelů. Jednoduše řečeno — ponorka zaznamená nepřítele mnohem dříve, než zaznamená on ji. A to jí poskytuje čas k preventivnímu útoku.

„Jaseň a Virginia rozhodně patří do jedné podskupiny," oznámil Sputniku předseda Petrohradského klubu ponorek a bývalý velitel jaderných ponorek Igor Kurdin. „Jejich hlavním cílem je vyhledávání a sledování strategických raketových ponorek. Dále jsou také schopné zničit lodě a zahájit raketový útok na pobřeží. Pokud mám srovnávat bojové schopnosti, pak bych na první místo zařadil Jaseň. A to ne proto, že bych byl patriotem, ale proto, že modernizovaná Jaseň je opravdu modernější než Virginia. Verze M bere v potaz veškeré nedostatky hlavní lodě, kdežto u Američané, kteří sice také své ponorky vylepšují, tyto změny za vylepšení označit nemůžeme. Jaseň je skvělá víceúčelová ponorka, což uznávají i Spojené státy," domnívá se Kurdin.

Podle Kurdina je Virginia méně univerzální než Jaseň. Také je více zaměřena na vyhledávání a zničení ruských strategických ponorek za účelem zabránit vypuštění balistických raket. Ponorky Jaseň jsou unifikované ponorky, které pracují stejně dobře, pokud jde o pozemní či mořské cíle.

Pokud jde o rozměry, ponorka je o něco větší než americká obdoba. Její délka činí 120 metrů a hmotnost představuje zhruba 14 000 tun. Díky vysoce pevné oceli se tato ponorka dokáže ponořit mnohem hlouběji než ta americká. Konkrétně tedy do hloubky 600 metrů na rozdíl od Virginie, která zvládne ponor jen do 500 metrů. Na druhou stranu je Jaseň o něco pomalejší, jelikož dosahuje maximální rychlosti jen 28 uzlů.

Ruské ponorky jsou do určité míry automatizované, proto je může řídit relativně malé množství posádky. Například na hlavní ponorce Severodvinsk slouží celkem 85 námořníků a modernizovanou loď bude řídit jen 64 ponorkářů. To je tedy dvakrát méně, než je tomu u Virginie.

Do roku 2020 má ruské námořnictvo v plánu postavit sedm ponorek Jaseň, přičemž šest z nich má být vytvořeno na základě modernizovaného návrhu. Druhá sériová loď Kazaň se nyní připravuje na zkušební chod. Z dlouhodobého hlediska by se lodě tohoto projektu měly stát hlavními víceúčelovými atomovými ponorkami Ruské federace.