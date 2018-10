MZV RF: Hrozba provokace chemickými zbraněmi v Sýrii i nadále trvá

Hrozba provokace s použitím chemických zbraní, kterou by později mohl Washington použít jako záminku pro útok na Sýrii, i nadále trvá. V rozhovoru pro Sputnik to oznámil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Veršinin.

© AP Photo / SANA Asad uvedl, s čím souvisí „hysterie“ Západu ohledně situace v Idlibu

„Zastáváme velice jasný postoj, pokud jde o možné provokace, které jsou namířeny na to, aby mohla být vláda Sýrie obviněna z použití chemických zbraní. I tento náš postoj má svou historii. Poslední měsíce, především v souvislosti s intenzivní informační kampaní ohledně Idlibu, která byla v mnoha případech namířena proti Sýrii a Rusku , jsme všechny varovali před tím, že jsou tyto provokace možné. Dostala se k nám totiž informace, že takové provokace možné jsou. Dodnes si myslím, že tato hrozba nezmizela, proto bychom měli být velmi pozorní, co se týče akcí, které by mohly způsobit kolaps událostí," uvedl Veršinin.

„Považujeme za nepřijatelné, aby takové provokace a jejich využívání sloužily k tomu, aby byl vyvolán agresivní útok podobný tomu, k němuž došlo v dubnu," dodal náměstek.

Již v srpnu tiskový mluvčí ruského ministerstva obrany a generálmajor Igor Konašenkov promluvil o tom, že se ozbrojenci připravují na nové provokace, které mají být inscenací chemického útoku. Později ruské Centrum pro usmíření bojujících stran oznámilo, že teroristé v Sýrii mají opravdu v plánu použít toxické látky na bázi chlóru, aby pak následně mohla být vina připsána vládní armádě. Ozbrojenci dodali dvě nádoby s toxickou látkou na bázi chlóru do města Džisr aš-Šugúr, aby mohli tuto provokaci natočit a poté všechny tyto pořízené záběry předat redakcím televizí, domnívá se Centrum.