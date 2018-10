Rusko chce zavést platby v eurech s partnery z EU. Týká se to i energií.

V první fázi dedolarizace spatřuje Ministerstvo financí RF možnost přejít s partnery v EU na platby v eurech a mělo by se to týkat i energií. Novinářům to oznámil náměstek ruského ministra financí Vladimir Kolyčev.

„Zde, jak vidíme přinejmenším v první etapě, je hlavní vyhlídkou, která by mohla být realizována ve střednědobém horizontu, přechod na platby v národní měně s našimi protějšky v EU, a to včetně eura. Týká se to i našich dodávek energie. Pro Evropany je to výhodné. Na jedné straně to upevňuje pozici eura jako rezervní měny, na straně druhé to zajišťuje jakousi bezpečnost pro tyto dodávky v případě, že by na druhé straně oceánu zavedli nějaká opatření ohledně plateb v dolarech pro naše banky a naše velké komoditní společnosti," prohlásil Kolyčev.

Jak vysvětluje náměstek ministra, přechod na platby v eurech s partnery v EU je jednodušší, jelikož euro již je rezervní měnou a logicky tak může být očekáván zájem ze strany evropských společností. „Kdežto čínský jüan zatím není plně rezervní měnou. Doufáme tedy, že pokrok, který je v euru, povzbudí čínskou stranu, aby tento krok urychlila. V současné době vidíme, že u sankčních společností vznikají problémy s platbami zahraničních mezinárodních smluv a tyto problémy se týkají také specifik měnové kontroly," dodal Kolyčev.

Minulou středu, tedy 3. října, tisková služba vlády RF oznámila, že se snaží snížit závislost ekonomiky na dolaru, a to i tím, že stimuluje platby v národních měnách. To zároveň ale naznačuje, že nemá v plánu se zcela zřeknout americké měny. Ve čtvrtek ruský ministr financí Anton Siluanov uvedl, že plán na dedolarizaci ruské ekonomiky byl již vytvořen a předložen ruské vládě.

V pátek pak Siluanov dodal, že evropští partneři se již zamysleli nad tím, že se zřeknou dolaru při platbách s Ruskem. Závěrem pronesl, že přechod na platby v eurech s evropskými společnosti je jen přirozeným následkem politiky Spojených států.