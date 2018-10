V USA zablokovali aktiva ruského oligarchy

Úřady USA zablokovaly aktiva ruského byznysmena Olega Deripasky, píše list The New York Post s odkazem na Ministerstvo financí USA.

Podle amerických úředníků byla aktiva zablokována z toho důvodu, že jejich majitel se podezřívá z napojení na mafiánské bosse, a mohl se zúčastnit vraždy, praní špinavých peněz, úplatkářství a vydírání.

Kromě ostatního byly obstaveny budovy v New Yorku a Washingtonu. Dům v New Yorku koupil c v roce 2008 za 42,5 milionů dolarů. Podle federálních úředníků s podnikatelem probíhají jednání o tom, aby se vzdal některých operací v Evropě. V opačném případě mohou být vystaveny sankcím.

Na začátku září byla zveřejněna zpráva o tom, že se americké tajné služby pokusily o verbování Deripasky. Chtěly získat informace o ruské organizované kriminalitě a o vlivu Kremlu na předvolební kampaň prezidenta USA Donalda Trumpa. Ruský podnikatel o tomto pokusu informoval Kreml.