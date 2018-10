V Turecku bylo založeno hnutí pro uznání Krymu ruským

Turečtí byznysmeni, veřejní činitelé a politici se spojili do hnutí, které má rozvíjet vzájemné vztahy s Krymem a pracovat na uznání jeho ruského statutu, řekl poslanec Státní dumy za krymský region Ruslan Balbek.

Předesda hnutí Rusko — Krym — Turecko Yazdan Kaya dorazil na poloostrov na oficiální čtyřdenní návštěvu s cílem upevnění hospodářské a humanitární spolupráce.

„Je to poprvé, kdy se uvnitř samotného Turecka objevují veřejní činitelé na úrovni národní diplomacie, politické síly, neboť členy hnutí jsou turečtí politici a úředníci. Práce v politické oblasti je zaměřena na to, aby se Krym stal bránou nejen pro Turecko do Ruska, ale bránou k obnovení Hedvábné cesty," řekl Balbek.

Kaya prohlásil, že Turecko má zájem o vytváření úzkých vztahů s Krymem jako součástí Ruské federace. Zdůraznil také zákonnost spojení poloostrova s Ruskem.

© Sputnik / Sergey Malgavko Na Krymu varovali Ukrajinu před provokacemi v Azovském moři

„Obyvatelé Krymu na referendu v roce 2014 jednohlasně vyjádřili svou vůli a odhlasovali připojení k Ruské federaci," připomněl turecký veřejný činitel.

Uvedl, že tureckou delegaci tvoří deset byznysmenů, kteří představují zemědělství, logistická centra, chemický a strojírenský průmysl.

„Existuje společnost, která by chtěla postavit na Krymu svou továrnu na výrobu barev. Na Krymu by se také chtěly usadit dvě letecké společnosti, které chtějí využívat koridoru Turecko — Krym. Na území Krymu se také chystají pracovat stavební firmy," uvedl Kaya.

Podle jeho slov, i kdyby částky prvních kontraktů nebyly příliš vysoké, ekonomické nástroje umožní „zbořit dosavadní informační bariéry" v otázce Krymu.