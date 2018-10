Saúdský princ a Trumpův poradce odhalili děsivé Putinovo tajemství. Názor

Mohammed bin Salmán, který mluví o nadcházejícím odchodu Ruska ze světového ropného trhu, připustil, že ruské zásoby ropy budou stačit jen na 19-20 let. To je velmi odvážný a mírně nerealistický předpoklad, píše autor. Vychází z přesvědčení, že od zítra Rusko nikdy a nikde nenajde ropu a že Rusko navždy zůstane na dnešní úrovni těžební technologie, která kvůli technické zaostalosti neumožní získání přístupu k zásobám. Tento apokalyptický scénář nelze považovat za reálný, zejména vzhledem k vyhlídkám na ruské projekty v oblasti ropy a zemního plynu v Arktidě a na Sibiři, píše Ivan Danilov.

Tato prohlášení prince se téměř shodovala s velmi zajímavým rozhodnutím saúdské vlády, která oficiálně oznámila, že saúdská ropná společnost Aramco bude uvedena na burzu v roce 2021. Autor si je jistý, že Rijád má velký zájem o zvýšení prodejní ceny svých akcií.

USA měly jiné důvody pro negativní předpovědi budoucnosti Ruska, píše Danilov. Autor si myslí, že se tady jedná o nepřátelskou činnost ve vztahu k Moskvě.

Kudlow na Hill TV bez obav řekl: „Potřebujeme infrastrukturu… Potřebujeme dodat plyn do Evropy a vyzvat ruskou hegemonii na zemní plyn a LNG. Můžeme to dokázat. Musíme se soustředit na energetický sektor." Ve stejném rozhovoru zdůraznil, že Spojené státy jsou již energetickou velmocí a že Amerika bude brzy schopna produkovat 15 milionů barelů ropy denně. A to znamená, že Spojené státy „již předjíždějí" Saúdskou Arábii a Rusko.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Rusko dosáhlo maximální úrovně těžby ropy

Ale Kudlow má dva problémy, píše Danilov. První, že navzdory americkým tlakům na EU je projekt Severní proud 2 úspěšně budován. A za druhé je pokus přinutit Evropu k nákupu drahého amerického LNG na úkor vlastních ekonomických zájmů prakticky odsouzen k neúspěchu v souvislosti s extrémně složitými euro-americkými vztahy a již zahájenou obchodní válkou mezi USA a EU. Ukazuje se, že i na základě oficiálních amerických údajů Kudlow touhu představuje jako realitu.

Ruská federace je skutečně energetickou velmocí. Situace, že někteří zahraniční představitelé touží o vytlačení Ruska z mezinárodního trhu, dokazuje, že Rusko je důležitý hráč, píše autor.