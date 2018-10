Na webu se objevilo FOTO nového amerického tanku s 50mm kanónem

Společnost General Dynamics Land Systems představila vůz na veletrhu Association of the United States Army (AUSA) ve Washingtonu. Uvádí se, že „lehký" Griffin III váží až 40 tun, jeho zbraň může být zvednuta až do 85 stupňů.

General Dynamics debuts Griffin III with 50mm cannon during AUSA 2018https://t.co/nZFnRCXY53 pic.twitter.com/yJX68PYI2z — Defence blog (@Defence_blog) 9. října 2018

Griffin III se považuje za „revoluční skok" ve vývoji obrněných vozidel. Stroj má modulární věž určenou pro různé konfigurace zbraní a integrovaný systém aktivní ochrany. Vývojáři se domnívají, že Griffin III je vhodný pro rychlé nasazení.

Podle informací Defensemaven.io je nový tank vytvořený především k podpoře pěchoty a dokáže změnit vývoj války na zemi. Kromě toho mohou být tyto tanky použity v obtížných terénních podmínkách.

Zvláště je poznamenáno, že nové lehké tanky budou schopné čelit ruským protějškům. Ale západní designéři se budou muset snažit. Například ruský protitankový kanón Sprut ráže 125 milimetrů, kterému se přezdívá tankový vrah, váží jen 18 tun, tedy mnohem méně než Griffin III, a proto ho potenciálně překonává v manévrovatelnosti, kterou dávali přednost američtí vývojáři.