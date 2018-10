Britské ministerstvo zahraničí nevysvětlilo plány na „vypnutí světla“ v Kremlu

„Dnes jsme od Ministerstva zahraničních věcí Velké Británie obdržely odpověď, ze které vyplývá, že stejně jako dříve žádné dodatečné podrobnosti ohledně obvinění Ruska neobdržíme. Takže ohledně těchto obvinění nemáme co komentovat. Zároveň Foreign and Commonwealth Office uvedl, že informace v médiích je třeba brát jako projev svobody veřejné diskuze, do které britská vláda nezasahuje. Co se týče údajných plánů kybernetického útoku na Rusko, zahraniční úřad potvrdil, že Velká Británie má k dispozici útočný kybernetický potenciál, ale uvedl, že bude použit v přísném souladu s mezinárodním právem," uvedl zástupce velvyslanectví.

Podle názoru pracovníků velvyslanectví se britské orgány distancují od nezodpovědných publikací médií a prohlášení anonymních zdrojů.

Noviny The Times dříve zveřejnily článek, ve kterém se mluvilo o tom, že Ministerstvo obrany Velké Británie projednává variantu rozsáhlého kybernetického útoku s cílem odpojení elektřiny v celém Rusku . Podle zdrojů listu v bezpečnostních složkách země bude tento plán využit v případě „agrese" Moskvy.

Plán britské armády zahrnuje, že v případě otevřeného boje je rozsáhlý kybernetický útok jedinou alternativou použití jaderné zbraně, protože Velká Británie nemá dostatečný objem nejaderných zbraní. Proto Velká Británie plánuje rozvoj kybernetického vojska, aby v případě nutnosti „vypnula světlo v Kremlu".