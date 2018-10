Padesát proti dvěma. Skupina migrantů napadla policii

Dva italští policisté zatkli gambijského občana a poté je obklopila skupina přistěhovalců, kteří se ho snažili vysvobodit. „Bylo jich tam 50, a my jsme byli dva, bylo to hrozné. Nicméně nakonec se nám ho podařilo spoutat," řekli policisté, kteří chtějí zůstat anonymní, a kteří slouží u dopravní policie italského města Cerignola.

Večer 5. října v blízkosti Borgo Mezzanone (sídliště ležící 15 km od centra města Foggia), naproti velkému migračnímu recepčnímu centru (třetí největší v Itálii počtem přistěhovalců, kteří v něm bydlí), byli zástupci bezpečnostních sil obklopeni a napadeni. Publikace v Corriere della Sera se objevila 8. října.

Jak píše deník, desítky uprchlíků se pokoušeli dostat z rukou policistů Omara Jallowa (26letého občana Gambie), který byl již stíhán pro různé trestné činy. Policie nejprve pronásledovala narušitele zákona na hlídkovém vozidle a poté za ním jela až hluboko do „ghetta".

Jeden z policistů situaci okomentoval.

„Odpoledne jsme kontrolovali pořádek v ulicích města. V určitém okamžiku jsem zamával značkou, abych zastavil řidiče jednoho z aut. V autě byl občan Gambie, který místo toho, aby zastavil, prudce zrychlil, a snažil se do nás najet. Během pronásledování se řidič také snažil najet do domu a také nás vytlačit do příkopu. Když dorazil do čtvrti poblíž centra města, vystoupil z auta, a tak jsme za ním museli běžet. V tu chvíli nás napadla skupina migrantů, kteří to viděli. Bili nás rukama a nohama, házeli kameny a lahve. Naštěstí se nám podařilo vyslat signál přes vysílačku. Po 10 minutách dorazily další čtyři hlídkové automobily z různých okrsků a poté útočníci uprchli. Gambijec je v současné době ve vězení a je obviněn z toho, že odporoval a způsobil újmu úředníkům."

Policie musela vyhledat lékařskou pomoc v nemocnici v Cerignole. Jeden z nich utrpěl zlomeninu nosní přepážky. Lékaři říkají, že se uzdraví do 30 dní. Druhý policista se vrátí do služby během dvou týdnů.