V USA byla ohodnocena ruská superstřela

V článku se uvádí slova ředitele koncernu Alexandra Kočkina, který řekl, že podle vývojového týmu střela většinu vzdálenosti k cíli letí běžnou balistickou trajektorií a až v konečné fázi se aktivuje systém řízení, který řídí let a zvyšuje přesnost útoku. V tomto případě lze použít buď křídla, nebo malé tryskové motory. Vývojáři si uvědomují, že instalace takového řídicího systému nebude snadná kvůli vysokému dynamickému vlivu na střelu během otáčení v hlavni a během letu.

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation