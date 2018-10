Španělský umělec po návštěvě Sýrie: Rozzlobená a divná ruská armáda je jen v Hollywoodu

„Napadlo mě vyrazit do Sýrie před rokem, když jsem byl pozván, abych v Moskvě navštívil ateliér vojenských umělců pojmenovaných podle Grekova. Mluvili jsme o mých malbách vytvořených v „horkých místech" v zahraničí. Zmínil jsem se, že bych chtěl poznat Rusko, poznat ruské vojáky a kreslit Sýrii," řekl Ferrer-Dalmau Nieto pro Sputnik Mundo.

V důsledku toho ho ruské ministerstvo obrany pozvalo do Aleppa. Byla to šance, jak vidět válku v Sýrii vlastními očima.

„Bylo to skvělé. Je velmi zajímavé žít ve stejném táboře s armádou, zejména s Rusy. Žádný z cizinců nežil tak blízko ruské armády," zdůrazňuje umělec.

Tyto zkušenosti mu pomohly přehodnotit mýty o ruské armádě. „Zlá a divná ruská armáda existuje jen na velké obrazovce v Hollywoodu. Ale ve skutečnosti jsou to velmi disciplinovaní, slušní a dobří muži. Velmi sympatičtí a pečující," zdůrazňuje Ferrer-Dalmau Nieto.

„Mnoho vojáků si četlo. Bylo to zvláštní, když jsem to viděl," je překvapený malíř. Podle něj byl spolu s ruskou armádou v klidu a bezpečí. Něco podobného zažil jen při cestách se spoluobčany, se španělskou armádou.

„Cítil jsem se jako doma. Stejně jako ve španělské armádě. Stejné pocity," říká Ferrer-Dalmau Nieto pro Sputnik Mundo.

Z ruského ministerstva obrany získal medaili za zásluhy v boji proti mezinárodnímu terorismu.

Spolu s ruskou armádou španělský umělec vstával brzy ráno, snídal a vyrážel na cesty, pak už jedli tam, kde to bylo možné, někdy se podařilo uvařit na ruské vojenské základně. „Stál jsem s mým tácem ve stejné frontě jako vojáci," zdůrazňuje Ferrer-Dalmau Nieto.

Ruská armáda ho následně provázela, aby malíř sbíral materiály pro budoucí obraz. Uvědomění toho, co by na něm mělo být namalováno, přišlo po několika dnech v Sýrii.

Celkově malíř v Sýrii strávil 10 dní. Závěrečné plátno by mělo ukázat hrůzy války, která trvá už sedm let, ale především lidi, kteří překonávají strach, a lidskou tvář ruské armády.

Ferrer-Dalmau Nieto doufá, že ukáže jak chaos, tak pomoc, kterou ruská armáda poskytuje civilnímu obyvatelstvu.

Zápisník byl potřebný nejen pro náčrty, ale i pro schémata, úvahy a komentáře, aby se zobrazily věci, které přitahovaly pozornost, aby je bylo v Madridu namalovat. Malíři také bylo umožněno fotografování detailů, budov a armády.