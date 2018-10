Rusko na Kubě zřídí stanici, která bude přijímat data ze satelitu

Dokument uvádí, že mobilní komplex byl vytvořen v roce 2015 a prošel státními testy. Umístění stanice a její příprava by měla být dokončena do 30. dubna 2019. Komplex bude přijímat data z kosmických přístrojů optického typu pozorování Resource-P, Kanopus-B a B-Kanopus IR infračervenou kamerou a bude je předávat do Moskvy přes satelitní opakovače Luč v zašifrovaném režimu.

© AP Photo / Xinhua/Li Gang Čína přebírá kosmickou vědeckou iniciativu. Vypustila satelit pro sledování moří

Kromě toho má Roscosmos příští rok v úmyslu nasadit stacionární stanice pro příjem dat na Čukotce a na ruské stanici Progress v Antarktidě

Vesmírný systém Resource-P se skládá ze třech přístrojů. Údaje z nich se používají při sestavování a aktualizací obecných geografických, tematických a topografických map, kontroly znečištění a zhoršování životního prostředí, informační podpory při hledání ropy a jiná ložiska nerostných surovin. Na základě hyperspektrálních satelitních snímků je možné stanovit zralost pšenice, aktivitu mikroflóry v rybníku a také míru slanosti půdy.