Americký generál uznal převahu ruských zbraní

Podle Task & Purpose Pentagon provedl studii o nové generaci ruského vojenského vývoje a výsledky pro Američany byly jakýmsi „probuzením". Zvlášť se generál zaměřil na dělostřelecké systémy a rakety vzduch-vzduch. V prvním případě amerického generála zarazila kombinace dělostřelectva a bezpilotních vzdušných dopravních prostředků, které jsou používány pro zaměřování a úpravu palby, ve druhém dosah nových raket, které mohou snadno zničit podpůrná letadla za frontou a účinně omezit přístup do vzdušného prostoru státu.

© Foto : The Ministry of Defence of the Russian Federation