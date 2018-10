Šéf BP: Tak mohou USA zlikvidovat evropský energetický systém

„Nevěřím, že se to může stát," řekl Dudley během Oil & Money Conference.

„Myslím si, že když se takové podniky jako Gazprom, Rosněfť či Lukoil dostanou pod sankce, tak jako se to stalo s Rusalem, tak to doslova zlikviduje energetický systém Evropy," prohlásil Dudley na otázku o možném vlivu přímých sankcí USA, které by se mohly dotknout podílu BP v ruském koncernu Rosněfť.

Na začátku dubna tohoto schválily Spojené státy paket nových sankcí proti Rusku, které se dotkly společností podnikatele Olega Děripasky, Viktora Vekselberga a některých dalších společností.